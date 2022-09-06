Шиза крепчает: о чем говорит приговор журналисту Сафронову – чего ждать дальше в России

В понедельник, 5 сентября, российский суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в "государственной измене" (якобы поделился со службой внешней разведки Чехии гостайной о продаже РФ оружия на Ближнем Востоке. В тот же день стало известно, что Россия лишила лицензии "Новую газету", одно из последних относительно независимых СМИ страны-агрессора. О чем говорят подобные шаги росвласти? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иван Сафронов. Фото: DW

Любая свободная мысль в нынешней России не просто запрещена, а уголовно наказуема

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что абсурдный в своей суровости приговор журналисту Сафронову автоматически напоминает времена сталинизма, когда повсеместно выявляли мифических агентов всех разведок.

"Причем, этот абсурд совершенно преднамеренный и демонстративный. Нелеп уже сам выбор "вражеской разведки" — чешской, потому что Чехия не стремится к особой конфронтации с РФ. А то, что "разглашенные" журналистом сведения взяты из Интернета, только завершает сюжет в стиле Кафки", – считает аналитик.

По его мнению, важно, что Сафронов так и не захотел признавать свою вину, то есть, отказался сотрудничать со следствием.

"А вот это и есть главное преступление по версии Кремля, – поясняет Александр Кочетков. – То есть, Сафронову присудили фактически пожизненное заключение именно за нежелание сотрудничать, подчиняться власти, а не за мнимую шпионскую деятельность. Под этим же углом надо смотреть и на лишение лицензии "Новой газеты", которая и так сама прекратила свою работу. Любая свободная мысль в нынешней России не просто запрещена, а уголовно наказуема вне зависимости не только от законов, но и от элементарного здравого смысла".

Чем меньше успехи у агрессора на фронте, тем больше будут искать внутренних врагов в самой России

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает закономерным, что в РФ набирает обороты политический террор.

"Шиза у Путина может дойти до такого, что он репрессиями дойдет в нынешней России до уровня СССР 1937 года, – прогнозирует эксперт. – Политический террор начинается с показательно жесткого осуждения журналистов, активистов, политологов, чиновников. Тех, кто имеет некий публичный вес. Чем дальше, тем больше это будет переходить в регионы. И начнут сажать даже учителей, которые где-то на уроке что-то не то скажут о "спецоперации". Им начнут давать по 10 лет просто за слова, сказанные на уроке. И это будет только усиливаться".

Чем меньше успехи у агрессора на фронте, тем больше будут искать внутренних врагов в самой России, поясняет Виктор Бобыренко. Это, отмечает он, закономерность диктаторских режимов.

"Причем "стрелочниками" станут оглашать уже не только генералов, но всех, кто пишет или говорит не по путинским лекалам, – уверен аналитик. – Это не обязательно приведет к тому, что режим, закрутив гайки по максимуму, вызовет массовые протесты или сам рухнет под своей тяжестью, как колосс на глиняных ногах. Увы, такие режимы могут существовать десятилетиями, всё более замыкаясь в себе, становясь страной изгоем. И в этом смысле вполне прогнозируем дрейф РФ в сторону Северной Кореи".

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