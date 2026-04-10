Шокирующие цифры: жертвы среди гражданских в Украине резко выросли

В Украине резко возросло количество жертв среди гражданского населения. По последним данным ситуация не просто остается сложной — она стремительно ухудшается, а основной угрозой для людей становятся современные средства поражения.

ООН зафиксировала резкое увеличение погибших и раненых среди гражданских в марте

Как сообщают "Комментарии", об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В марте количество погибших и раненых гражданских выросло на 49% по сравнению с предыдущим месяцем . За этот период по меньшей мере 211 человек погибли, еще 1206 получили ранения.

Дроны как главная угроза

Особую тревогу вызывает роль беспилотников малой дальности. Именно они стали основной причиной смертей среди гражданских в марте – 66 погибших и сотни раненых . По данным ООН, использование таких дронов приводит к резкому росту потерь, особенно в прифронтовых районах.

В апреле ситуация не улучшилась. Только за первые девять дней месяца погибли по меньшей мере 46 гражданских, еще 343 получили ранения. В частности, 4 апреля в Никополе в результате удара по рынку погибли 5 человек, среди пострадавших ребенок. А уже 7 апреля атака на автобус унесла жизни еще четырех гражданских.

Наиболее уязвимые — пожилые люди

В ООН отмечают, что больше всего страдают жители прифронтовых территорий. При этом почти половина погибших — люди постарше , которые часто становятся жертвами атак во время выполнения повседневных дел.

По словам главы миссии Даниэль Белль, людей атакуют даже тогда, когда они уходят за пенсией или работают на огородах. Это свидетельствует о том, что опасность сопровождает гражданских практически повсюду.

Масштабы трагедии

В марте жертвы гражданских были зафиксированы в 19 областях Украины и Киеве. При этом 97% случаев пришлись на территории, контролируемые правительством Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения России уже подтверждена гибель не менее 15 578 гражданских лиц, в том числе 784 ребенка. Ранения получили более 43 тысяч человек, включая тысячи детей.

Эксперты отмечают, что тенденция роста потерь может сохраняться , если интенсивность боевых действий и использование дронов не уменьшится. Ситуация остается критической и требует постоянного внимания международного сообщества.

