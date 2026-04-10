Шокуючі цифри: жертви серед цивільних в Україні різко зросли

В Україні різко зросла кількість жертв серед цивільного населення. За останніми даними, ситуація не просто залишається складною — вона стрімко погіршується, а основною загрозою для людей стають сучасні засоби ураження.

ООН зафіксувала різке збільшення загиблих і поранених серед цивільних у березні

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. У березні кількість загиблих і поранених цивільних зросла на 49% порівняно з попереднім місяцем. За цей період щонайменше 211 людей загинули, ще 1 206 отримали поранення.

Дрони як головна загроза

Особливу тривогу викликає роль безпілотників малої дальності. Саме вони стали основною причиною смертей серед цивільних у березні — 66 загиблих і сотні поранених. За даними ООН, використання таких дронів призводить до різкого зростання втрат, особливо у прифронтових районах.

У квітні ситуація не покращилася. Лише за перші дев’ять днів місяця загинули щонайменше 46 цивільних, ще 343 отримали поранення. Зокрема, 4 квітня в Нікополі внаслідок удару по ринку загинули 5 людей, серед постраждалих — дитина. А вже 7 квітня атака на автобус забрала життя ще чотирьох цивільних.

Найбільш уразливі — літні люди

В ООН наголошують, що найбільше страждають мешканці прифронтових територій. При цьому майже половина загиблих — люди старшого віку, які часто стають жертвами атак під час виконання повсякденних справ.

За словами голови місії Даніель Белль, людей атакують навіть тоді, коли вони йдуть по пенсію або працюють на городах. Це свідчить про те, що небезпека супроводжує цивільних практично всюди.

Масштаби трагедії

У березні жертви серед цивільних були зафіксовані у 19 областях України та Києві. При цьому 97% випадків припали на території, які контролює уряд України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії вже підтверджено загибель щонайменше 15 578 цивільних осіб, серед них 784 дитини. Поранення отримали понад 43 тисячі людей, включно з тисячами дітей.

Експерти наголошують, що тенденція до зростання втрат може зберігатися, якщо інтенсивність бойових дій і використання дронів не зменшиться. Ситуація залишається критичною і потребує постійної уваги міжнародної спільноти.

Читайте також в "Коментарях", що у Кремлі повідомили, що правитель РФ Володимир Путін оголосив "Великодне перемир'я", воно триватиме півтори доби — з 16.00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.