Шокирующие заявления Лаврова: что происходит с российской дипломатией

В последнее время глава российского МИД Сергей Лавров в интервью иноСМИ выдал ряд абсолютно безумных заявлений. О "нацистах" в Украине; о том, что Россия якобы не требует от президента Украины Владимира Зеленского сдаться, но вместо того оккупанты хотят, чтобы тот отдал приказ "прекратить сопротивление"; о том, что россияне своим вторжением в Украину хотят "освободить мир от западного гнета". А потом еще и жестко, неуместно "прошелся" по евреям… Почему Лавров делает подобные безумные заявления? Что произошло с российской дипломатией в принципе?

Сергей Лавров, Фото РИАН

Российская дипломатия, как и все российское руководство, загнала себя в угол

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что не только российская дипломатия, но и все высшее руководство РФ пребывают в состоянии острой стадии психоза.



"Недавние заявления главы МИД Лаврова были настолько же разнообразны, как и абсурдны. И если требование о "прекращении сопротивления" на фоне тактических и стратегических побед украинской армии вызывают просто улыбку, то заявление о том, что "самые большие антисемиты — среди евреев" повергло в шок все цивилизованное сообщество. Как мог такой опытный дипломат допустить такую глупую ошибку? Ответа может быть два. Либо сказалось колоссальное психическое напряжение, обусловленное полным провалом на дипломатическом фронте. Либо это была не ошибка, а сознательный выпад против общепринятого толкования истории и преступлений нацизма, против всех ценностей западной цивилизации, демонстрация абсолютно неконтролируемого помешательства всего российского режима, готового пойти в войне против коллективного Запада на самые крайние меры", – размышляет Анна Малкина.

По ее мнению, ответ на вопрос о том, что произошло с российской дипломатией очевиден: она закончилась.



"Ведь дипломатия — это деятельность правительства по осуществлению внешней и международной политики государства. В сегодняшних условиях такая деятельность российского правительства невозможна, – поясняет политолог. – Весь цивилизованный мир повернулся к РФ спиной в буквальном смысле этого слова. Достаточно вспомнить выступление Лаврова в ООН спустя несколько дней после вторжения в Украину. Российская дипломатия, как и все российское руководство, загнала себя в угол, выход из которого очень неприятен, но справедлив: признать поражение, запустить политику "официального извинения" и длительное выплачивание Украине репараций. Остаётся главный вопрос: пойдёт ли на это РФ? К сожалению, пока это вопрос без ответа".

Слово Москвы уже не имеет никакого веса в международных отношениях

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили подчеркивает, что российская дипломатия находится в глубоком кризисе.



"А если точнее, те любые попытки подстроить под себя украинское государство закончились у россиян полным провалом. Потому в ход пошли военные средства ради попытки компенсировать неудачи на дипломатическом фронте. Заставить выполнить Минск-2 в том виде, в котором выгодно Кремлю российские дипломаты нас так и не смогли. Несмотря на то, что дипломатия и военная сила являются разными средствами проведения внешней политики государства, сейчас МИД РФ превратился в рупор Минобороны, а абсурдные заявления Сергея Лаврова — неуклюжие попытки режима Путина вывести свою страну из безвыходного положения, – поясняет эксперт. – Глава российской дипломатии хочет сказать, что якобы Украина виновата в текущей войне, игнорируя тот факт, что во всем мире уже увидели, что именно Россия представляет серьезную угрозу для международной безопасности".

Георгий Кухалейшвили акцентирует, что кризис российской дипломатии начался после неудачных попыток в начале года добиться от НАТО гарантий в сфере безопасности.



"Изоляция дипломатии РФ закономерна, учитывая ужесточение санкций по отношению к стране-агрессору. Российская дипломатия мертва. И пока в РФ не произойдет смены власти или эта страна не прекратит свое существование в том виде, в котором есть, договариваться с российскими дипломатами не о чем. Слово Москвы уже не имеет никакого веса в международных отношениях. Из страны, которая пыталась бросить вызов существующему миропорядку, она превратилась в страну-изгой, которая виновна в военных преступлениях", – резюмирует политолог-международник.

Как сообщал портал, Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова о еврейском народе.

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