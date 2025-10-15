logo

Шокирующий "хлопок" в России: самолет неожиданно сбросил бомбу возле Энгельса
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующий "хлопок" в России: самолет неожиданно сбросил бомбу возле Энгельса

По данным ASTRA, с начала 2025 года РФ потеряла по меньшей мере 126 бомб и 3 ракеты на своей и оккупированной территории.

15 октября 2025, 13:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский бомбардировщик случайно сбросил авиабомбу у стратегического аэродрома в городе Энгельс, Саратовская область. Инцидент произошел 12 октября — боеприпас упал в поле у села Квасниковка, которое входит в состав города. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA. По информации источников в российских экстренных службах, авиабомба ФАБ-500 не взорвалась. К счастью, пострадавших нет. Местные власти инцидент не комментируют.

Шокирующий "хлопок" в России: самолет неожиданно сбросил бомбу возле Энгельса

Фото: из открытых источников

В городе Энгельс находится одна из главных баз стратегической авиации России. Именно отсюда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95, регулярно наносящие ракетные удары по Украине. База считается объектом особого значения для армии РФ, поэтому подобные инциденты вызывают особое внимание.

В то же время, это уже не первый случай "самобомбардировок" российской территории. По данным ASTRA, с начала 2025 года российские военные самолеты уже сбросили не менее 126 авиабомб и три ракеты на собственной территории или на временно оккупированных землях Украины. Для сравнения, в 2024 году зафиксировано не менее 165 случаев падения авиабомб.

Подобные инциденты связывают с использованием модернизированных советских авиабомб ФАБ, которые российская армия начала активно оснащать модулями УМПК. Благодаря этим модулям бомбы получают крылья и спутниковую систему наведения, позволяющую сбрасывать их на большое расстояние, не входя в зону действия украинского ПВО.

Как уже писали "Комментарии", российские оккупационные силы могут начать новый фронт войны в Европе, стремясь продемонстрировать определенные достижения, которых им не хватает в Украине. Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что среди потенциальных целей может быть Эстония, где Кремль стремится быстро создать так называемую "Нарвскую народную республику".



