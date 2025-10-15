Шокуюча “бавовна” в Росії: літак неочікувано скинув бомбу біля Енгельса

Російський бомбардувальник випадково скинув авіабомбу поблизу стратегічного аеродрому в місті Енгельс, Саратовська область. Інцидент стався 12 жовтня — боєприпас впав у полі біля села Квасниківка, яке входить до складу міста. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA. За інформацією джерел у російських екстрених службах, авіабомба ФАБ-500 не вибухнула. На щастя, постраждалих немає. Місцева влада інцидент не коментує.

У місті Енгельс розташована одна з головних баз стратегічної авіації Росії. Саме звідси злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95, які регулярно завдають ракетних ударів по Україні. База вважається об'єктом особливого значення для армії РФ, тому подібні інциденти викликають підвищену увагу.

Водночас це вже не перший випадок "самобомбардувань" російської території. За даними ASTRA, з початку 2025 року російські військові літаки вже скинули щонайменше 126 авіабомб і три ракети на власній території або на тимчасово окупованих землях України. Для порівняння, у 2024 році зафіксовано щонайменше 165 випадків падіння авіабомб.

Подібні інциденти пов’язують із використанням модернізованих радянських авіабомб ФАБ, які російська армія почала активно оснащувати модулями УМПК. Завдяки цим модулям бомби отримують крила і супутникову систему наведення, що дозволяє скидати їх на велику відстань — не входячи в зону дії української ППО.

Як вже писали "Коментарі", російські окупаційні сили можуть розпочати новий фронт війни в Європі, прагнучи продемонструвати певні досягнення, яких їм бракує в Україні. Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що серед потенційних цілей може бути Естонія, де Кремль прагне швидко створити так звану "Нарвську народну республіку".