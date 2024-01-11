Шоумену объявили бойкот на российском телевидении из-за "дружбы с Зеленским и позиции по войне"

Выходца из Донецкого региона Александра Ревву "забанили" на российских пропагандистских каналах, так как утверждают, что он имеет неоднозначную позицию по "СВО" и дружеские отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но Александр Ревва не высказывает свою собственную позицию по отношению к войне.

Александр Ревва (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистское издание МК , экс-украинца и шоумена Ревву убрали с Песни года и некоторых других новогодних шоу. Как утверждает глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин, Ревву запретили на телевидении из-за его, мол, дружеских отношений с Владимиром Зеленским.

Еще этот российский общественный деятель утверждает, что у Реввы будто бы двойное гражданство (Украина и Россия, — ред.)

"Ревва — друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, у него двойное гражданство", — фактически придумывает Бородин, никаких доказательств этому не нашлось.

В другой раз Виталий Бородин еще сказал, что "у Реввы позиция по проведению российской СВО на Украине была сначала другая", после этого шоумен из-за денег "переобулся и, соответственно, решил снова приехать в Россию зарабатывать"

"Они (звезды, которым объявили бойкот на ТВ) сегодня делают все, чтобы их не вырезали и чтобы они снова вернулись на экраны. Но они не слышат позицию людей — обычных граждан нашей великой страны", — говорит пропагандистским тезисом этот общественный деятель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы логерка, устроившая скандальную "голую вечеринку", покинула Россию. Несколько пропагандистских телеграмм-каналов РФ сообщают о том, что опозорившаяся российская блоггерша Анастасия Ивлеева, поставившая точку на своей карьере, организовав "голую вечеринку", покинула РФ.