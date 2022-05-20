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Шойгу анонсировал полную оккупацию одной из областей на Донбассе

Сергей Шойгу заявил, что оккупанты "продолжают расширять контроль над территориями Донбасса"

сегодня, 15:03 comments1502
Автор:

Кравцев Сергей
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В Минобороны России заявили, что российские войска планомерно идут к своей цели и совсем скоро вся Луганская область будет оккупирована, следовательно, будет выполнена часть плана по выходу на административные границы Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишут российские СМИ.

Шойгу анонсировал полную оккупацию одной из областей на Донбассе

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

При этом дату полной оккупации Луганщины Шойгу не стал называть, заявив лишь, что это произойдет в "ближайшее время".

По словам министра обороны страны-агрессора, российские военные каждый день все ближе к тому, чтобы выполнить главную цель так называемой "спецоперации". Оккупированная территория становится все больше и больше.

Помимо украинского вопроса Сергей Шойгу отреагировал и на укрепление НАТО за счет скорого присоединения к нему Швеции и Финляндии. В расширении Североатлантического Альянса министр обороны РФ увидел угрозу для существования России. И для того, чтобы противостоять этим угрозам Сергей Шойгу пообещал вскоре создать новые воинские части в Западном военном округе. Эту работу он пообещал закончить до конца 2022 года.

Отметим, что касается ситуации в Луганской области, то здесь действительно оккупантам удалось продвинуться вперед. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что 90% области сегодня находится под контролем захватчиков и лишь только 10% контролирует Украина.

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Источник: https://t.me/tass_agency/135613
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