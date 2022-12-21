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Шойгу хочет еще увеличить численность русской армии: что задумали в Кремле

Численность Вооруженных сил России хотят увеличить еще на 350 тысяч человек

сегодня, 19:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Численность армии Российской Федерации планируют увеличить еще на 350 тысяч человек. То есть, добрать военных до 1,5 млн человек. Об этом заявил в своем выступлении министр обороны РФ Сергей Шойгу, во время заседания коллегии Министерства обороны России.

Шойгу хочет еще увеличить численность русской армии: что задумали в Кремле

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. В том числе военнослужащих по контракту – 695 тысяч человек", — сообщил Шойгу

Глава оборонного министерства РФ подчеркнул, что стоит задача переформировать мотострелковые дивизии. Вместо них будут сформированы 7 мотострелковых бригад, которые будут размещены на территории Западного, Центрального, Восточного округов и в зоне дислокации Северного флота. В воздушно-десантных войсках стоит задача дополнительного формирования 2 десантно-штурмовых дивизий.

Еще министр ставит задачу дополнительно создать 3 управления авиационных дивизий, 8 бомбардировочных авиационных полков, 1 истребительный авиационный полк и 6 бригад армейской авиации.

Относительно артиллерийского резерва на стратегических резервах будет сформировано 5 артиллерийских дивизий в военных округах, еще новые артиллерийские бригады с большими мощностями.

В береговых войсках ВМС министр обороны РФ ставит задачу, чтобы на базе бригад морской пехоты укомплектовать 5 дивизий морской пехоты.

Важно, что с 1 января 2023 г. штатная численность Вооруженных сил РФ определена в количестве 1 150 626 военных. Дополнительно, в вооруженные силы будут отправлены еще почти 350 тысяч россиян.

При этом министр заявил, что во время комплектования Вооруженных сил будет поэтапно увеличен возраст призыва мужчин с 18 до 21 года, а предельный будет повышен до 30 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу высказался о сроках продления войны в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7IFCV3Acwc8&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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