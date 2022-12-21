Шойгу хочет еще увеличить численность русской армии: что задумали в Кремле

Численность армии Российской Федерации планируют увеличить еще на 350 тысяч человек. То есть, добрать военных до 1,5 млн человек. Об этом заявил в своем выступлении министр обороны РФ Сергей Шойгу, во время заседания коллегии Министерства обороны России.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. В том числе военнослужащих по контракту – 695 тысяч человек", — сообщил Шойгу

Глава оборонного министерства РФ подчеркнул, что стоит задача переформировать мотострелковые дивизии. Вместо них будут сформированы 7 мотострелковых бригад, которые будут размещены на территории Западного, Центрального, Восточного округов и в зоне дислокации Северного флота. В воздушно-десантных войсках стоит задача дополнительного формирования 2 десантно-штурмовых дивизий.

Еще министр ставит задачу дополнительно создать 3 управления авиационных дивизий, 8 бомбардировочных авиационных полков, 1 истребительный авиационный полк и 6 бригад армейской авиации.

Относительно артиллерийского резерва на стратегических резервах будет сформировано 5 артиллерийских дивизий в военных округах, еще новые артиллерийские бригады с большими мощностями.

В береговых войсках ВМС министр обороны РФ ставит задачу, чтобы на базе бригад морской пехоты укомплектовать 5 дивизий морской пехоты.

Важно, что с 1 января 2023 г. штатная численность Вооруженных сил РФ определена в количестве 1 150 626 военных. Дополнительно, в вооруженные силы будут отправлены еще почти 350 тысяч россиян.

При этом министр заявил, что во время комплектования Вооруженных сил будет поэтапно увеличен возраст призыва мужчин с 18 до 21 года, а предельный будет повышен до 30 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу высказался о сроках продления войны в Украине.

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