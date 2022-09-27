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Шойгу лично ездит по полигонам и проверяет обучение мобилизованных

Шойгу вроде бы самостоятельно проверил ход подготовки россиян

сегодня, 21:16
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава оборонного ведомства России вроде бы сам лично проверил, как проходит подготовка мобилизованных россиян на военных полигонах Западного военного округа. Об этом пишут " РИА Новости ", восхваляя отзывчивость кремлевского военачальника.

Шойгу лично ездит по полигонам и проверяет обучение мобилизованных

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Российское СМИ пишет, что Шойгу сам лично проинспектировал "практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке".

На месте Шойгу послушал доклады военного руководства о том, как проходят курсы боевой подготовки по разным военно-учетным специальностям, а также дальнейшее боевое слаживание в составе подразделений мобилизованных россиян.

"Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в частности, в ночное время",- пишут пропагандисты.

Шойгу якобы обратил внимание на условия размещения мобилизованных россиян, обеспечение их горячим питанием как в расположении части, так и  на полигонах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу обнародовал количество погибших российских солдат в войне с Украиной. 21 сентября президент России Владимир Путин обратился с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях российской армии во время так называемой "спецоперации". Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. Призванным придется пройти военную подготовку. Примечательно, что министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армия Российской Федерации потеряла 5937 военнослужащих.





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Источник: https://ria.ru/20220927/proverka-1819875183.html
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