Шойгу "оказался жив": министр обороны РФ назвал главную цель войны против Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 29 марта, заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – увольнении Донбасса". Как сообщают "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на слова Шойгу во время селекторного совета 29 марта.

Шойгу - фото из открытых источников

"Сначала о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – увольнении Донбасса", — заявил Шойгу .

По мнению министра обороны РФ Шойгу, российские оккупанты "завоевали воздух, практически уничтожили военно-воздушные силы Украины и систему ее противовоздушной обороны".

Также министр отметил, что Военно-морские силы Украины "перестали существовать".

Как сообщали ранее, НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.

Читайте на портале "Комментарии": посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться. В правительстве Германии были уверены, что "военная спецоперация" РФ будет длиться несколько часов, после чего Украина будет оккупирована российскими войсками, а во главе страны будет поставлено пророссийское марионеточное правительство.

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