Шойгу "оказался жив": министр обороны РФ назвал главную цель войны против Украины

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Карина Ожерельева
Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 29 марта, заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – увольнении Донбасса". Как сообщают "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на слова Шойгу во время селекторного совета 29 марта.
Шойгу - фото из открытых источников
По мнению министра обороны РФ Шойгу, российские оккупанты "завоевали воздух, практически уничтожили военно-воздушные силы Украины и систему ее противовоздушной обороны".
Также министр отметил, что Военно-морские силы Украины "перестали существовать".
Как сообщали ранее, НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.
Читайте на портале "Комментарии": посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться. В правительстве Германии были уверены, что "военная спецоперация" РФ будет длиться несколько часов, после чего Украина будет оккупирована российскими войсками, а во главе страны будет поставлено пророссийское марионеточное правительство.
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