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Шойгу отправил к Путину оккупантов, которые не хотят воевать

В России отказались отменять бессрочную мобилизацию

сегодня, 19:17
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министерство обороны РФ отказалось сокращать до одного года срок службы мобилизованных на войну против Украины россиян, пока соответствующее решение не примет российский диктатор Владимир Путин. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Шойгу отправил к Путину оккупантов, которые не хотят воевать

Мобилизованные российские оккупанты. Фото из открытых источников

Предложение ограничить одним годом срок службы мобилизованных оккупантов предложил Министерству обороны России депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, пишет издание. С соответствующим предложением к депутату обратились супруги российских резервистов.

В министерстве Сергея Шойгу на обращение депутата ответили, что призванных в рамках так называемой частичной мобилизации на войну против Украины военнослужащих демобилизуют только после того, как Владимир Путин подпишет указ о завершении мобилизации в РФ.

В ведомстве Шойгу также сообщили, что установление иного срока военной службы для российских граждан считается нецелесообразным, отмечает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за последнюю неделю российские агрессоры похитили на временно оккупированных территориях более 50 человек, заподозренных в нелояльности. Больше всего преступлений захватчики совершили на территории оккупированного Крыма. Всем задержанным инкриминируют "экстремизм" или "государственную измену". Во многих случаях к задержанным захватчики не пускают родственников.

"Комментарии" также писали, что украинские защитники пытались продвинуться на западе Запорожской области, в то же время оккупанты продолжают давление на позиции украинских бойцов на Левобережье Днепра в районе Крынок, не отступая от цели – прорвать оборону ВСУ и выбить украинцев с левого берега Днепра.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17854
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