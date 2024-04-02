Шойгу привиделись «успехи» на фронте. Сказал, сколько территорий «взято под контроль»

В частности, Сергей Шойгу сообщил, что с начала текущего года в ходе так называемой "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины) якобы взято под контроль 403 квадратных километра территории новых российских регионов.

Сергей Шойгу

"Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации" , — сказал Шойгу.

Он сообщил, что в марте 2024 года в ходе захватнической войны против Украины, оккупанты якобы взяли под контроль четыре населённых пункта в Донецкой области (Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное) и посёлок Мирное в Запорожской области.

Помимо этого, Шойгу попытался успокоить россиян, которые подлежат призову и заявил, что их якобы на фронт в Украину отправлять не будут.

Министр обороны страны-агрессора сообщил, что в соответствии с указом кремлевского диктатора призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек.

"Большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы" , — сказал Шойгу.

Он также отметил, что во всех регионах РФ сформировано 2646 призывных комиссий, призывная кампания будет проходить в сроки, предусмотренные российским законодательством.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ начался весенний призов, которому подлежат 150 тыс. граждан. При этом, эксперты отмечают, что часто срочники все же оказывались на фронте, а в Минобороны страны-агрессора отмечали, что это произошло "случайно".

При этом украинские военные не исключают, что именно эти 150 тыс. человек, оккупанты используют для формирования новой ударной группировки, чтобы открыть новый фронт против Украины.



