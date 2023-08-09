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Шойгу рассказал, как Польша планирует захватывать Западную Украину

В Минобороны РФ встревожены созданием польско-украинских соединений для обеспечения безопасности Западной Украины

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российская пропаганда продолжает попытки рассорить Украину с ближайшими союзниками, в числе которых Польша. Так министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной заявил, что Польша давно вынашивала планы по оккупации украинских земель западной Украины и теперь Варшава планирует приступить к их реализации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минобороны РФ озвучил во время традиционной коллегии Минобороны, сообщает "РИА Новости".

Шойгу рассказал, как Польша планирует захватывать Западную Украину

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

Сергей Шойгу заявил, что Польша намерена создать польско-украинское соединение для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории. 


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Высказался Шойгу также о военных действиях в Украине, раскритиковав Запад за продолжение поставок вооружения ВСУ. 

Российский министр считает, что готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта. Таким образом затягивания так называемой "спецоперации" значительно возростают.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские войска продолжают свое контрнаступление и, как свидетельствуют первые лица страны, все идет по плану, инициатива на поле боя за ВСУ. Действительно ли так и должно было быть и контрнаступление ВСУ не отстает от графика? Где сейчас сложнее всего нашим воинам? Издание "Комментарии" постаралось разобраться в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ: в Минобороны Украины рассказали, какую площадь уже освободили от оккупантов.



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Источник: https://t.me/rian_ru/211605
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