Шойгу рассказал, как Польша планирует захватывать Западную Украину

Российская пропаганда продолжает попытки рассорить Украину с ближайшими союзниками, в числе которых Польша. Так министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной заявил, что Польша давно вынашивала планы по оккупации украинских земель западной Украины и теперь Варшава планирует приступить к их реализации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минобороны РФ озвучил во время традиционной коллегии Минобороны, сообщает "РИА Новости".

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

Сергей Шойгу заявил, что Польша намерена создать польско-украинское соединение для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории.

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Высказался Шойгу также о военных действиях в Украине, раскритиковав Запад за продолжение поставок вооружения ВСУ.

Российский министр считает, что готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта. Таким образом затягивания так называемой "спецоперации" значительно возростают.

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