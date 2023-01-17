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Шойгу рассказал о больших переменах в российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российских войсках.

сегодня, 15:50
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Автор:

Slava Kot

17 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил о значительных переменах в армии Российской Федерации. Они касаются увеличения численности войск, пересмотра программы подготовки и создания новых полигонов на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Meduza.

Шойгу рассказал о больших переменах в российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Руководитель Министерства обороны РФ озвучил необходимость новых изменений в российской армии и заверил, что для решений нужны компетентные заместители министров и командующие вооруженными силами. Вместе с увеличением численности российский министр также сообщил о предстоящем увеличении поставок военной техники и оружия в армию РФ. Поставки должны производиться параллельно с расширением личного состава армии.

"Президент Российской Федерации принял решение увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн. военнослужащих. Гарантировать военную безопасность государства, защиту новых субъектов и критических объектов Российской Федерации возможно только путем укрепления ключевых структурных элементов армии", — заявил Сергей Шойгу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Об этом сообщали как украинские, так и эстонские представители разведки.

Также "Комментарии" писали о том, что российские войска могут открыть новый фронт в войне с Украиной. Путин уже начинал свое нападение с Беларуси, а теперь отправил военную технику в страну и объявил о совместных военных учениях, как продлятся до 1 февраля. В заявлениях Министерства обороны Беларуси указано, что учения сосредоточатся на контроле воздушной границы и поддержке наземных войск.



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Источник: https://meduza.io/news/2023/01/17/shoygu-ob-yavil-chto-masshtabnaya-reforma-armii-nachnetsya-v-2023-godu-i-zaymet-tri-goda
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