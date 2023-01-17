Шойгу рассказал о больших переменах в российской армии

17 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил о значительных переменах в армии Российской Федерации. Они касаются увеличения численности войск, пересмотра программы подготовки и создания новых полигонов на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Meduza.

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Руководитель Министерства обороны РФ озвучил необходимость новых изменений в российской армии и заверил, что для решений нужны компетентные заместители министров и командующие вооруженными силами. Вместе с увеличением численности российский министр также сообщил о предстоящем увеличении поставок военной техники и оружия в армию РФ. Поставки должны производиться параллельно с расширением личного состава армии.

"Президент Российской Федерации принял решение увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн. военнослужащих. Гарантировать военную безопасность государства, защиту новых субъектов и критических объектов Российской Федерации возможно только путем укрепления ключевых структурных элементов армии", — заявил Сергей Шойгу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Об этом сообщали как украинские, так и эстонские представители разведки.

Также "Комментарии" писали о том, что российские войска могут открыть новый фронт в войне с Украиной. Путин уже начинал свое нападение с Беларуси, а теперь отправил военную технику в страну и объявил о совместных военных учениях, как продлятся до 1 февраля. В заявлениях Министерства обороны Беларуси указано, что учения сосредоточатся на контроле воздушной границы и поддержке наземных войск.

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