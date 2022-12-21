Шойгу рассказал почему Запад поддерживает Украину

Министр обороны России Сергей Шойгу во время военного совещания, которое созвал 21 декабря, рассказал главную причину, почему страны Запада обеспечивают поддержку Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин созвал заседание коллегии Минобороны России. В ходе совещания должен выступить сам Путин, министр обороны РФ и другие военные чиновники.

Во время своей речи Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия должна создать и увеличить военные группировки на северо-западном фронте. По мнению российского министра, такие действия следует принять, ведь НАТО якобы стремится нарастить военный потенциал вблизи российских границ.

Также Шойгу рассказал, почему страны Запада помогают Украине в войне с российской Федерацией.

"Мероприятие стремится максимально затянуть военные действия в Украине в целях ослабления России", — утверждает министр обороны РФ.

Таким образом, Сергей Шойгу и дальше продвигает пропагандистское мнение, что это якобы Запад воюет против РФ, а не Россия вторглась на территории Украины. И именно поэтому якобы страны Запада имеют целью ослабить Россию поддержкой Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины одним жестом смог разрушить операцию Путина. Это произошло, когда Владимир Зеленский приехал во фронтовый украинский город Бахмут.

Также "Комментарии" писали о заявлении речника Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который дал совет россиянам. Американский чиновник заявил, что "для россиян в Украине все было бы гораздо проще, если бы они просто скрылись".

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