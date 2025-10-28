logo

BTC/USD

113635

ETH/USD

4037.8

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Шойгу сделал заявление о возможности распада России на маленькие государства
commentss НОВОСТИ Все новости

Шойгу сделал заявление о возможности распада России на маленькие государства

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил Запад в попытке "десуверенизировать" Россию и разделить ее на мелкие государства.

28 октября 2025, 09:30 comments2895
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обвинил Запад в попытке распада России. По его словам, западные страны якобы стремятся "десуверенизировать" Российскую Федерацию, разделив ее на десятки независимых государственных образований.

Шойгу сделал заявление о возможности распада России на маленькие государства

Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу опубликовал статью для издания "Аргументы и факты", где он высказал идею распада России из-за давления Запада.

"Их цель – десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу родину на десятки мелких государственных образований, чтобы потом покорить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", — заявил Шойгу.

По мнению российского чиновника, Запад якобы развернул "мощную антироссийскую пропаганду" и атакует "историю, культуру и духовные ценности" России. Шойгу также заявил, что "вражеские силы" пытаются "посеять раздор" в многонациональном обществе РФ и между странами СНГ.

Такие заявления вкладываются в привычную риторику Кремля, которая в последние годы усиливается на фоне полномасштабной войны против Украины. Москва систематически обвиняет Запад в "гибридной войне", "попытках изолировать" или "уничтожить" Россию, а также в поддержке "антигосударственных движений" в пределах страны.

Российский диктатор Владимир Путин не раз высказывал подобные утверждения. Он обвинял США и их союзников в стремлении "нанести стратегическое поражение России" и "расколоть российское общество посредством сепаратизма и национализма". По словам Путина, после распада СССР "геополитические противники" уже пытались "дозавершить развал России", чтобы получить доступ к ее природным ресурсам. Однако Путин уверяет, что "никому не удастся этого сделать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина заявили о попытках "расчленить Россию" на части.

Также "Комментарии" писали, что в США озвучили план окончания войны в Украине, в котором Путину придет конец.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости