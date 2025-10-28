Шойгу сделал заявление о возможности распада России на маленькие государства

Бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обвинил Запад в попытке распада России. По его словам, западные страны якобы стремятся "десуверенизировать" Российскую Федерацию, разделив ее на десятки независимых государственных образований.

Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу опубликовал статью для издания "Аргументы и факты", где он высказал идею распада России из-за давления Запада.

"Их цель – десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу родину на десятки мелких государственных образований, чтобы потом покорить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", — заявил Шойгу.

По мнению российского чиновника, Запад якобы развернул "мощную антироссийскую пропаганду" и атакует "историю, культуру и духовные ценности" России. Шойгу также заявил, что "вражеские силы" пытаются "посеять раздор" в многонациональном обществе РФ и между странами СНГ.

Такие заявления вкладываются в привычную риторику Кремля, которая в последние годы усиливается на фоне полномасштабной войны против Украины. Москва систематически обвиняет Запад в "гибридной войне", "попытках изолировать" или "уничтожить" Россию, а также в поддержке "антигосударственных движений" в пределах страны.

Российский диктатор Владимир Путин не раз высказывал подобные утверждения. Он обвинял США и их союзников в стремлении "нанести стратегическое поражение России" и "расколоть российское общество посредством сепаратизма и национализма". По словам Путина, после распада СССР "геополитические противники" уже пытались "дозавершить развал России", чтобы получить доступ к ее природным ресурсам. Однако Путин уверяет, что "никому не удастся этого сделать".

