Шойгу зробив заяву про можливість розпаду Росії на маленькі держави

Колишній міністр оборони РФ, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу звинуватив Захід у спробі розпаду Росії. За його словами, західні країни нібито прагнуть "десуверенізувати" Російську Федерацію, розділивши її на десятки незалежних державних утворень.

Сергій Шойгу. Фото з відкритих джерел

Сергій Шойгу опублікував статтю для видання "Аргументы и факты", де він висловив ідею розпаду Росії через тиск Заходу.

"Їхня мета — десуверенізація нашої країни. Вони хочуть поділити нашу батьківщину на десятки дрібних державних утворень, щоб потім підкорити своїй волі, експлуатувати, використовувати у своїх корисливих інтересах", — заявив Шойгу.

На думку російського чиновника, Захід нібито розгорнув "потужну антиросійську пропаганду" та атакує "історію, культуру й духовні цінності" Росії. Шойгу також заявив, що "ворожі сили" намагаються "посіяти розбрат" у багатонаціональному суспільстві РФ та між країнами СНД.

Такі заяви вкладаються у звичну риторику Кремля, яка останні роки посилюється на тлі повномасштабної війни проти України. Москва систематично звинувачує Захід у "гібридній війні", "спробах ізолювати" або "знищити" Росію, а також у підтримці "антидержавних рухів" у межах країни.

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово висловлював подібні твердження. Він звинувачував США та їхніх союзників у прагненні "завдати стратегічної поразки Росії" й "розколоти російське суспільство за допомогою сепаратизму та націоналізму". За словами Путіна, після розпаду СРСР "геополітичні противники" вже намагалися "дозавершити розвал Росії", щоб отримати доступ до її природних ресурсів. Однак Путін запевняє, що "нікому не вдасться цього зробити".

