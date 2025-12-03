Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время консультаций по безопасности с министром иностранных дел Китая Ван И в Москве очертил взгляды Кремля на условия завершения войны в Украине. Он заявил, что Россия способна достичь своих стратегических целей и устранить "первопричины" конфликта. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Фото: из открытых источников

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг "украинского кризиса" (так официально в Китае называют войну России против Украины). Шойгу поделился позицией России, подчеркнув, что у нее есть все необходимые ресурсы и решительность для достижения своих целей и ликвидации первопричин кризиса. Содержание термина "первопричины" не раскрывается.

Российский представитель также высоко оценил роль Китая в поисках путей достижения мира.

Со своей стороны Ван Й подтвердил приверженность Китая мирным инициативам и выразил поддержку усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта. Он отметил, что Китай будет и дальше активно работать над установлением "всеобъемлющего и стабильного мирного соглашения" и продолжит стратегическое общение с Россией по этому вопросу.

Также, на брифинге 28 ноября, представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай поддерживает переговоры и любые усилия, способствующие мирному завершению войны в Украине. Она подчеркнула, что Пекин взаимодействует со всеми сторонами конфликта, включая Украину и Россию.

В Москву также приехали спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер для встречи с Владимиром Путиным.

Как уже писали "Комментарии", диктатор России Владимир Путин затягивает мирные переговоры по завершению войны в Украине, пытаясь достичь тройного удара по Западу, выходящего далеко за пределы его желания превратить Украину в покорную часть России. Как отмечает обозреватель The Times Роджер Бойс, этот процесс имеет три основные цели.