Шойгу в Китаї анонсував подальшу ескалацію війни в Україні: шокуюча заява

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу під час безпекових консультацій із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Москві окреслив погляди Кремля на умови завершення війни в Україні. Він заявив, що Росія здатна досягти своїх стратегічних цілей і усунути "першопричини" конфлікту. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію навколо "української кризи" (так офіційно в Китаї називають війну Росії проти України). Шойгу поділився позицією Росії, підкресливши, що вона має всі необхідні ресурси і рішучість для досягнення своїх цілей та ліквідації першопричин кризи. Зміст терміну "першопричини" не розкривається.

Російський представник також високо оцінив роль Китаю у пошуках шляхів досягнення миру.

Зі свого боку, Ван Ї підтвердив відданість Китаю мирним ініціативам і висловив підтримку зусиллям, спрямованим на мирне врегулювання конфлікту. Він зазначив, що Китай буде й надалі активно працювати над встановленням "всеохоплюючої та стабільної мирної угоди" і продовжить стратегічне спілкування з Росією з цього питання.

Також, на брифінгу 28 листопада, речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай підтримує переговори і будь-які зусилля, що сприяють мирному завершенню війни в Україні. Вона підкреслила, що Пекін взаємодіє з усіма сторонами конфлікту, включаючи Україну і Росію.

До Москви також приїхали спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер для зустрічі з Володимиром Путіним.

