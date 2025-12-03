logo

Шойгу в Китае выдал циничное заявление о "первопричине" войны в Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Шойгу в Китае выдал циничное заявление о "первопричине" войны в Украине: детали

Российское чиновник также подчеркнул важность роли Пекина в "поиске путей для достижения мира"

3 декабря 2025, 12:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время консультаций по безопасности с министром иностранных дел Китая Ван И в Москве очертил взгляды Кремля на условия завершения войны в Украине. Он заявил, что Россия способна достичь своих стратегических целей и устранить "первопричины" конфликта. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Шойгу в Китае выдал циничное заявление о "первопричине" войны в Украине: детали

Фото: из открытых источников

Во время встречи стороны обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса (так официально в Китае называют войну России против Украины). Шойгу поделился позицией России, подчеркнув, что у нее есть все необходимые ресурсы и решительность для достижения своих целей и ликвидации первопричин кризиса. Содержание термина "первопричины" не раскрывается.

Российский представитель также высоко оценил роль Китая в поисках путей достижения мира.

Со своей стороны Ван Й подтвердил приверженность Китая мирным инициативам и выразил поддержку усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта. Он отметил, что Китай будет и дальше активно работать над установлением "всеобъемлющего и стабильного мирного соглашения" и продолжит стратегическое общение с Россией по этому вопросу.

Также, на брифинге 28 ноября, представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай поддерживает переговоры и любые усилия, способствующие мирному завершению войны в Украине. Она подчеркнула, что Пекин взаимодействует со всеми сторонами конфликта, включая Украину и Россию.

В Москву также приехали спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер для встречи с Владимиром Путиным.

Как уже писали "Комментарии", диктатор России Владимир Путин затягивает мирные переговоры по завершению войны в Украине, пытаясь достичь тройного удара по Западу, выходящего далеко за пределы его желания превратить Украину в покорную часть России. Как отмечает обозреватель The Times Роджер Бойс, этот процесс имеет три основных целей.



