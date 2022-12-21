Шойгу высказался о сроках продолжения войны в Украине – Путин одобрил

В 2023 году РФ планирует продолжить так называемую "военную спецоперацию" до её окончательного завершения. Об этом заявил во время своего выступления на коллегии Минобороны РФ министр обороны России Сергей Шойгу. С таким предложением согласился присутствующий на мероприятии российский диктатор Путин. Он заявил, что верит вместе со всей страной в российскую армию и считает, что цели "спецоперации" в Украине будут выполнены.

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Также Путин согласился на предложение Шойгу увеличить численность российской армии до полутора миллионов человек. Это почти в полтора раза больше, чем по его последнему указу. Тогда предполагалось увеличение численности российской армии на 137 тысяч человек, до 1,15 млн.

Кроме того, по словам Шойгу, РФ планирует сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, и армейский корпус в Карелии на границе с Финляндией.

Также глава Минобороны РФ заявил, что на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения россияне планируют поставить 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

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