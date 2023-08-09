В Минобороны РФ назвали факторы, которые могут дестабилизировать Россию

Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на угрозы в связи с увеличением военной силы Польши и заявил о необходимости усилить российские военные группировки на западе РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу обвинил Польшу, имеющую общую границу с анклавом России Калининградской областью. По словам российского министра, Польша начала усиленную милитаризацию.

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"Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, мощнейшую армию на континенте", — заявил Шойгу.

Шойгу рассказал, что Польша начала делать масштабную закупку вооружения у своих союзников, в частности, это касается США, Великобритании и Южной Кореи. Министр обороны России утверждает, что таким образом Польша готовится к оккупации Западной Украины.

"Есть планы создания на регулярной основе, так называемого польско-украинского объединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для дальнейшей оккупации этой территории", – сказал Шойгу.

Шойгу также утверждает, что намерения западных государств инвестировать в Украину для перелома хода войны создает серьезный риск дальнейшей эскалации. Еще одним фактором дестабилизации России Шойгу называет вступление Финляндии в НАТО и в будущем аналогичный шаг от Швеции. Таким образом, руководитель Минобороны РФ заявил, что это создает дополнительные опасности для Беларуси и России на западе стран. Шойгу пригрозил, что Россия будет применять "своевременное и адекватное реагирование" для нейтрализации угроз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии посчитали, сколько Россия еще сможет вести войну.

Также "Комментарии" писали, что Россия нашла нового врага в Европе.