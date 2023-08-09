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В Минобороны РФ назвали факторы, которые могут дестабилизировать Россию

Министр обороны РФ считает, что соседние страны представляют опасность для России и могут стать дестабилизирующим фактором.

сегодня, 14:26
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на угрозы в связи с увеличением военной силы Польши и заявил о необходимости усилить российские военные группировки на западе РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Минобороны РФ назвали факторы, которые могут дестабилизировать Россию

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу обвинил Польшу, имеющую общую границу с анклавом России Калининградской областью. По словам российского министра, Польша начала усиленную милитаризацию.


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"Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, мощнейшую армию на континенте", — заявил Шойгу.

Шойгу рассказал, что Польша начала делать масштабную закупку вооружения у своих союзников, в частности, это касается США, Великобритании и Южной Кореи. Министр обороны России утверждает, что таким образом Польша готовится к оккупации Западной Украины.

"Есть планы создания на регулярной основе, так называемого польско-украинского объединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для дальнейшей оккупации этой территории", – сказал Шойгу.

Шойгу также утверждает, что намерения западных государств инвестировать в Украину для перелома хода войны создает серьезный риск дальнейшей эскалации. Еще одним фактором дестабилизации России Шойгу называет вступление Финляндии в НАТО и в будущем аналогичный шаг от Швеции. Таким образом, руководитель Минобороны РФ заявил, что это создает дополнительные опасности для Беларуси и России на западе стран. Шойгу пригрозил, что Россия будет применять "своевременное и адекватное реагирование" для нейтрализации угроз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии посчитали, сколько Россия еще сможет вести войну.

Также "Комментарии" писали, что Россия нашла нового врага в Европе.



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Источник: https://t.me/tass_agency/204595
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