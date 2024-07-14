Шрам огромен: скандальная российская ведущая пришила себе новое лицо (ФОТО)

Российская телеведущая Дана Борисова, известная своей скандальной карьерой и проблемами с алкогольной и наркотической зависимостью, появилась в одном из интервью с большим шрамом на лице. Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Светский хроник".

Дана Борисова (фото из открытых источников)

Пользователи соцсетей заметили, что шрам простирается от уха до уха, вызывая предположение о возможных причинах его появления. В интервью Борисова выглядела так, будто перенесла серьезную операцию, что побудило пропагандистов шутить: "Как это разбавить. Дана Борисова будто пришила новое лицо".

В 2022 году Дана Борисова поддержала вторжение России в Украину.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Скандальная российская ведущая чуть не умерла от препарата для похудения . Известная телеведущая из РФ Дана Борисова чуть не ушла из жизни. Она потеряла сознание в своем доме в Москве и лежала в таком состоянии до тех пор, пока ее не нашла дочь.

16-летняя девочка вызвала врачей скорой помощи. В больнице ведущую привели в сознание, потом она рассказала, что с ней произошло. В какой-то момент потерпевшая ощутила что-то похожее на тошноту или головокружение, давление и тахикардию. Потом она совсем потеряла сознание.

Потом уже выяснили, что два раза в неделю ведущая делала себе укол, используя препарат для диабетиков, что помогает похудеть. Также укол она сделала и своей несовершеннолетней дочери.

При этом ранее сообщалось, что телеведущая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Сейчас ее состояние ухудшилось, медики диагностируют у нее тремор рук.







