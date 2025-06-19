Си готовит неприятный сюрприз для Путина: диктатор оказался в шаге от краха

Кремлевский правитель Владимир Путин в конце августа или начале сентября намерен отправиться в Китай, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что эта встреча будет носить не только протокольный, но и стратегически важный характер. По словам политолога Тараса Загороднего, китайский лидер может воспользоваться моментом и выдвинуть российскому диктатору серьезные требования в обмен на потенциальные уступки, которые будет просить Путин.

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Эксперт считает, что российский лидер во время переговоров может пытаться оказать давление на Си Цзиньпина, стремясь получить определенную политическую или военно-экономическую поддержку. Однако в ответ Китай, вероятно, потребует конкретных доказательств того, что Россия окончательно порвала с Западом. Это может касаться даже крайних шагов, в частности провокаций или агрессии против стран НАТО.

Загородний провел историческую параллель с событиями 1968 года, когда Китай под давлением США пошел на конфликт с Советским Союзом. Аналогично и сегодня Си может поставить Путина в ситуацию, когда Россия будет вынуждена совершить что-то радикальное, чтобы доказать свою лояльность Китаю. Это может стать рычагом шантажа со стороны Пекина.

Помимо политических требований, Китай также может потребовать от России передать важные военные технологии, например разработки в области подводного флота, ядерного оружия или других стратегических ресурсов, которые Пекин самостоятельно еще не контролирует.

В то же время политолог Владимир Фесенко добавляет, что Пекин действует по принципу "мягкой силы" — постепенно усиливает свое влияние на Россию через экономику, инвестиции и контроль над природными ресурсами. Интересно, что даже во внутренних документах ФСБ Китай обозначен как потенциальная угроза национальной безопасности России.

Как уже писали "Комментарии", американская сторона избегает прямых контактов с Кремлем, а президент Дональд Трамп, вопреки ожиданиям Москвы, уже не желает вести переговоры, считает политтехнолог Тарас Загородний.