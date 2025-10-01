Си и Путин наплевали на Трампа: стало известно о наглом решении

Россия планирует увеличивать поставки сжиженного газа в Китай из-за находящегося под американскими санкциями проекта "Арктик СПГ-2", сообщает Reuters. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью российским СМИ отметил, что сотрудничество с Китаем и Индией в энергетической сфере имеет большие перспективы. При этом он отказался раскрывать стоимость газа, который будет поставляться в рамках проекта "Сила Сибири-2", посоветовав обращаться в "Газпром" или китайскую CNPS.

Фото: из открытых источников

Проект "Арктик СПГ-2" попал под американские санкции после полномасштабного вторжения России в Украину, из-за чего долгое время у РФ были сложности с продажей своего сжиженного газа, поскольку покупатели рисковали подпасть под вторичные санкции.

Однако 28 августа Китай принял первый танкер со сжиженным газом из "Арктик СПГ-2", не являвшийся частью так называемого "теневого флота". Впоследствии стало известно, что это не редкий случай: к началу октября в Китай уже прибыло семь танкеров с газом этого проекта.

Несмотря на демонстративное игнорирование санкций со стороны Китая, США ограничиваются лишь угрозами, без реальных действий. В августе Washington Post сообщал о возможных санкциях против Поднебесной, однако пока они так и не были введены.

