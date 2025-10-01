Сі і Путін наплювали на Трампа: стало відомо про нахабне рішення

Росія планує збільшувати постачання скрапленого газу до Китаю через проект "Арктик СПГ-2", який перебуває під американськими санкціями, повідомляє Reuters. Міністр енергетики РФ Сергій Цивільов у інтерв’ю російським ЗМІ зазначив, що співпраця з Китаєм та Індією у енергетичній сфері має великі перспективи. При цьому він відмовився розкривати вартість газу, який постачатиметься в рамках проєкту "Сила Сибіру-2", порадивши звертатись до "Газпрому" або китайської CNPS.

Фото: з відкритих джерел

Проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив під американські санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, через що довгий час РФ мала складнощі з продажем свого скрапленого газу, оскільки покупці ризикували підпасти під вторинні санкції.

Проте 28 серпня Китай прийняв перший танкер зі скрапленим газом із "Арктик СПГ-2", що не був частиною так званого "тіньового флоту". Згодом стало відомо, що це не поодинокий випадок: до початку жовтня до Китаю вже прибуло сім танкерів із газом цього проекту.

Попри демонстративне ігнорування санкцій з боку Китаю, США наразі обмежуються лише погрозами, без реальних дій. У серпні Washington Post повідомляв про можливі санкції проти Піднебесної, проте поки що вони так і не були запроваджені.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Верховній Раді запропонували обмежити максимальний рівень зарплат для держслужбовців на час війни. Відповідну ініціативу щодо встановлення щомісячного ліміту в розмірі 80 тисяч гривень подали до проєкту державного бюджету на 2026 рік народні депутати, зокрема голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.