Главная Новости Мир Россия Си уже наигрался: стало известно, почему Китай непременно отвернется от Путина.
commentss НОВОСТИ Все новости

Си уже наигрался: стало известно, почему Китай непременно отвернется от Путина.

Современная Россия не представляет ценности для Европы, и усиление давления со стороны европейских государств на Китай может повлечь за собой ее распад.

2 октября 2025, 07:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Роль России в геополитической игре США и Китая становится все более обсуждаемой. Как отметил политический и экономический аналитик Тарас Загородний, для Вашингтона Россия выполняет функцию рычага влияния на Европу. В то же время Пекин рассматривает Москву как ситуативного союзника, интерес к которому постепенно угасает.

Си уже наигрался: стало известно, почему Китай непременно отвернется от Путина.

Фото: из открытых источников

"Для России не осталось положительных сценариев. Китай не заинтересован в сохранении единой Российской Федерации", — подчеркнул эксперт.

Загородний подчеркнул, что четкая позиция стран ЕС относительно роли Москвы в мировой энергетике может повлечь за собой фрагментацию России, поскольку нефть и газ можно добывать без централизованного контроля из Кремля.

По его словам, современная Россия уже не необходима для Европы, потому что на протяжении веков она навязывала свои вредные идеи. При этом вряд ли Евросоюз полностью откажется от китайских товаров, хотя США давят в этом направлении. Однако уступки в сторону Вашингтона вполне возможны.

"Если европейцы дадут Пекину сигнал решить 'российский вопрос' — иначе будут торговые ограничения, Китай может сделать вывод, что Россия ему больше не выгодна", — отмечает Загородний.

Кроме того, эксперт заявил, что Китай готовится к большому вооруженному конфликту, и в США это ясно осознают. По его словам, компромисса быть не может, ведь КНР переживает кризис перепроизводства. Между тем, Америка активно ограничивает Пекину доступ к ключевым рынкам сбыта, заставляя союзников Китая переориентироваться на Вашингтон.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские атаки все чаще нацелены на районы с большой плотностью населения, заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан.



