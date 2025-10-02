Сі вже награвся: стало відомо, чому Китай неодмінно відвернеться від Путіна

Роль Росії в геополітичній грі США та Китаю стає дедалі більш обговорюваною. Як зазначив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній, для Вашингтона Росія виконує функцію важеля впливу на Європу. Водночас Пекін розглядає Москву як ситуативного союзника, інтерес до якого поступово згасає.

Фото: з відкритих джерел

"Для Росії не залишилось позитивних сценаріїв. Китай не зацікавлений у збереженні єдиної Російської Федерації", — підкреслив експерт.

Загородній наголосив, що чітка позиція країн ЄС щодо ролі Москви у світовій енергетиці може спричинити фрагментацію Росії, оскільки нафту й газ можна видобувати без централізованого контролю з Кремля.

За його словами, сучасна Росія вже не є необхідною для Європи, бо протягом століть вона нав’язувала свої шкідливі ідеї. При цьому навряд чи Євросоюз повністю відмовиться від китайських товарів, хоча США тиснуть у цьому напрямку. Проте поступки у бік Вашингтона цілком можливі.

"Якщо європейці дадуть Пекіну сигнал вирішити 'російське питання' — інакше будуть торгові обмеження, Китай може дійти висновку, що Росія йому більше не вигідна", — зазначає Загородній.

Крім того, експерт заявив, що Китай готується до великого збройного конфлікту, і у США це чітко усвідомлюють. З його слів, компромісу бути не може, адже КНР переживає кризу надвиробництва. Тим часом Америка активно обмежує Пекіну доступ до ключових ринків збуту, змушуючи союзників Китаю переорієнтовуватись на Вашингтон.

