Сі вже награвся: стало відомо, чому Китай неодмінно відвернеться від Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі вже награвся: стало відомо, чому Китай неодмінно відвернеться від Путіна

Сучасна Росія не становить цінності для Європи, і посилення тиску з боку європейських держав на Китай може спричинити її розпад.

2 жовтня 2025, 07:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Роль Росії в геополітичній грі США та Китаю стає дедалі більш обговорюваною. Як зазначив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній, для Вашингтона Росія виконує функцію важеля впливу на Європу. Водночас Пекін розглядає Москву як ситуативного союзника, інтерес до якого поступово згасає.

Сі вже награвся: стало відомо, чому Китай неодмінно відвернеться від Путіна



"Для Росії не залишилось позитивних сценаріїв. Китай не зацікавлений у збереженні єдиної Російської Федерації", — підкреслив експерт. 

Загородній наголосив, що чітка позиція країн ЄС щодо ролі Москви у світовій енергетиці може спричинити фрагментацію Росії, оскільки нафту й газ можна видобувати без централізованого контролю з Кремля.

За його словами, сучасна Росія вже не є необхідною для Європи, бо протягом століть вона нав’язувала свої шкідливі ідеї. При цьому навряд чи Євросоюз повністю відмовиться від китайських товарів, хоча США тиснуть у цьому напрямку. Проте поступки у бік Вашингтона цілком можливі.

"Якщо європейці дадуть Пекіну сигнал вирішити 'російське питання' — інакше будуть торгові обмеження, Китай може дійти висновку, що Росія йому більше не вигідна", — зазначає Загородній. 

Крім того, експерт заявив, що Китай готується до великого збройного конфлікту, і у США це чітко усвідомлюють. З його слів, компромісу бути не може, адже КНР переживає кризу надвиробництва. Тим часом Америка активно обмежує Пекіну доступ до ключових ринків збуту, змушуючи союзників Китаю переорієнтовуватись на Вашингтон.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські атаки все частіше націлені на райони з великою щільністю населення, заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.



