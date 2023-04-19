"Сидел на полу в истерике": появилась информация о нервном срыве у Путина

Врачи применили новый подход в стратегии лечения главы Кремля Владимира Путина, ведь предыдущие две терапии не гарантировали нужный результат. Применение новых препаратов дало неожиданный побочный эффект – у кремлевского диктатора будто бы был нервный срыв. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР , что ведет экс-генерал Службы внешней разведки РФ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его информации, в минувшую субботу Путина начали лечить, используя новый скорректированный этап лечения и новые препараты. Уже поздно вечером 18 апреля охранники услышали странные звуки из помещения, где находился российский президент.

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"На стук в дверь Путин не отвечал, попытки определить происходящее другими способами результатов не принесли и, потратив около семи минут, охрана, вызвав очередных медиков, решила войти в помещение, где находился президент. Путин сидел на полу у дивана и истерически плакал, на нем была только мокрая белая футболка, которую он, вероятно, пытался снять, и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на части подгузник, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно", — отмечено в информации.

Врачи сделали ему инъекцию с антипсихотическим препаратом. Когда состояние Путина стабилизировалось, его переодели и уложили в постель.

"Пока непонятно, является ли это состояние Путина побочным действием от применения новых препаратов или что-то другое, но вряд ли подобное поведение главы государства во время прямой линии вдохновит граждан России и дальше терпеть режим. Можно, конечно, выпустить двойника, но тот в последнее время, как говорит президент, "несет пургу", того и смотри 8 июня с Новым годом поздравит", — подытожили представители канала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время посещения московского храма у Путина заметили странный след на шее.