Переговорный трек по завершению войны в Украине продолжается – к разработке условий справедливого и продолжительного мира присоединились представители Европейского Союза. Однако это не нравится Кремлю. В российском Министерстве иностранных дел показали новый уровень дипломатии – взорвались очередной порцией критики в адрес топ-чиновников Европейского Союза.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Европейского совета Антонио Кошты. Он убежден, что "России нельзя позволить добиться успеха за столом переговоров".

"Вы же еще не там и, судя по всему, вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете вести себя, потому что уже там были, потому что вы мухлевали и жулили, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там, под столом, и не вякайте", — Захарову процитировали российские СМИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия снова пытается снять с себя ответственность по полномасштабному вторжению. Документ, который должен защищать суверенитет и границы Украины, начали трактовать по-новому.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Россия снова пытается переписать содержание Будапештского меморандума, чтобы оправдать вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что документ 1994 гарантировал украинцам безопасность. Однако, по ее словам, он якобы "не обязывает Россию насильственно удерживать в составе Украины части ее территории". Также она добавила, что территориальную целостность Украина якобы потеряла из-за "внутренних процессов" и "агрессивного национализма" задолго до полномасштабного вторжения.



