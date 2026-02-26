Переговорний трек щодо завершення війни в Україні триває — до розробки умов справедливого та тривалого миру долучилися представники Європейського Союзу. Однак це не подобається Кремлю. У російському Міністерстві закордонних справ показали новий рівень дипломатії — вибухнули черговою порцією критики на адресу топпосадовців Європейського Союзу.

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала заяву голови Європейської ради Антоніо Кошти. Він переконаний, що “Росії не можна дозволити досягти успіху за столом переговорів”.

“Ви ж ще не там і, судячи з усього, вас там ніхто не чекає. Вас туди, за цей стіл переговорів, ніхто не запрошував, тому що ви не вмієте поводитися, тому що вже там були, тому що ви мухлювали і шахраювали, і вас схопили за руку. Тому сидіть там, під столом, і не вякайте”, — Захарову процитували російські ЗМІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія знову намагається зняти з себе відповідальність щодо повномасштабного вторгнення. Документ, який мав би захищати суверенітет та кордони України, почали трактувати по-новому.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Росія знову намагається переписати зміст Будапештського меморандуму, щоб виправдати збройну агресію та порушення територіальної цілісності України.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що документ 1994 року гарантував українцям безпеку. Однак, за її словами, він нібито “не зобов’язує Росію насильно утримувати в складі України частини її території”. Також вона додала, що територіальну цілісність Україна буцімто втратила через “внутрішні процеси” та “агресивний націоналізм” задовго до повномасштабного вторгнення.



