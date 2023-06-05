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Сидр убивает россиян: зафиксировано более десяти смертей

В России массовое отравление. Зафиксировали, что причиной смертельных исходов стал сидр от местного производителя.

сегодня, 16:18
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Автор:

Slava Kot

В нескольких регионах Российской Федерации зафиксировали тяжелые отравления, повлекшие смерть более десяти человек. Тяжелое отравление произошло в результате распития сидра от местного производителя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сидр убивает россиян: зафиксировано более десяти смертей

Сидр убил нескольких россиян. Фото из открытых источников

В городе Димитровград Ульяновской области зафиксировали 22 случая отравления, 9 из которых привели к смертельным исходам. Также о смертельных исходах отравления сообщалось из Новокуйбышевска Самарской области, где погибли две женщины. Кроме того, отравление зафиксировано в других регионах России, в том числе и в Удмуртии, где фиксируют пациентов с критическим состоянием.


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Первые случаи об отравлении сидром начали поступать в Россию 3 июня, а по состоянию на 5 июня уже зафиксировано 11 смертей.

Следователи выяснили, что отравившиеся россияне употребляли напиток под названием "Мистер сидр", который распространялся через сеть алкогольных магазинов по территории РФ. Российские органы призвали не употреблять данный вид продукции, пока не завершатся следственные действия.

Пока известно, что следственные органы РФ задержали предпринимателя, который поставлял продукцию, а также конфисковали более 6 тыс. литров сидра в Ульяновской области. Там было зафиксировано наибольшее количество случаев отравления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский борщ почти убил российского повара в московском ресторане.

Также "Комментарии" писали об отчете британской разведки, в котором говорилось о параноидальных действиях российских властей по отношению к сине-желтой символике. Так на территории РФ задержали работницу дома престарелых, которая надела куртку с синим и желтым цветом.



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Источник: https://t.me/tass_agency/194857
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