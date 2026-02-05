Сигналы тревоги из Москвы: бизнес и чиновники говорят об обвале

Российские чиновники финансово-экономического блока все чаще предупреждают Владимира Путина об угрозе финансового кризиса, который может развернуться летом этого года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, осведомленные с внутренними дискуссиями в российских властях.

Финансовый кризис в рф

По данным собеседников, основными рисками являются падение бюджетных доходов, рост дефицита бюджета без очередного повышения налогов, а также усиление давления на банковскую систему. Отдельно отмечается влияние высоких процентных ставок и массового привлечения корпоративных кредитов на финансирование войны против Украины.

Один из московских предпринимателей, общавшийся с журналистами анонимно, заявил, что признаки кризиса могут проявиться уже через три-четыре месяца. По его словам, реальная инфляция в России существенно превышает официальные 6%, а экономическое напряжение заметно в повседневной жизни. Среди ключевых сигналов он назвал массовые закрытия ресторанов в Москве — самые масштабные со времен пандемии — и сокращение тысяч работников из-за резкого роста издержек бизнеса.

Дополнительным фактором риска источника называют усиление контроля Евросоюза за российским нефтяным экспортом. ЕС рассматривает возможность полного запрета на оказание услуг, необходимых для морских перевозок российской нефти. По оценкам экспертов, перебои в судоходстве могут оказаться критическими для российского бюджета, поскольку экспорт нефти остается его ключевым источником доходов.

Экономисты, с которыми пообщалось издание, отмечают, что именно зависимость от морского экспорта энергоносителей является одной из самых уязвимых точек российской экономики. Бывший топ-менеджер Bank of America Merrill Lynch Крэйг Кеннеди и эксперт Института международных отношений и безопасности Германии Янис Клюге отмечают, что эффективность экономического давления на Россию растет.

На этом фоне доходы российского бюджета от нефти и газа продолжают сокращаться. В январе они составили 393,3 млрд рублей – вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что явилось самым низким показателем с лета 2020 года.



Ранее связанный с кремлем Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявил, что в России уже зафиксирован банковский кризис по формальным признакам и существует риск массового оттока депозитов, пока сдерживаемый скрытым характером проблем.



