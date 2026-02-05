Сигнали тривоги з Москви: бізнес і чиновники говорять про обвал

Російські чиновники фінансово-економічного блоку дедалі частіше попереджають Володимира Путіна про загрозу фінансового кризису, який може розгорнутися вже влітку цього року. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з внутрішніми дискусіями в російській владі.

Фінансова криза в рф

За даними співрозмовників видання, основними ризиками є падіння бюджетних доходів, зростання дефіциту бюджету без чергового підвищення податків, а також посилення тиску на банківську систему. Окремо зазначається вплив високих процентних ставок і масового залучення корпоративних кредитів для фінансування війни проти України.

Один із московських підприємців, який спілкувався з журналістами анонімно, заявив, що ознаки кризи можуть проявитися вже за три–чотири місяці. За його словами, реальна інфляція в Росії суттєво перевищує офіційні 6%, а економічне напруження помітне в повсякденному житті. Серед ключових сигналів він назвав масові закриття ресторанів у Москві — наймасштабніші з часів пандемії — та скорочення тисяч працівників через різке зростання витрат бізнесу.

Додатковим фактором ризику джерела називають посилення контролю Євросоюзу за російським нафтовим експортом. ЄС розглядає можливість повної заборони надання послуг, необхідних для морських перевезень російської нафти. За оцінками експертів, перебої в судноплавстві можуть стати критичними для російського бюджету, оскільки експорт нафти залишається його ключовим джерелом доходів.

Економісти, з якими поспілкувалося видання, наголошують, що саме залежність від морського експорту енергоносіїв є однією з найуразливіших точок російської економіки. Колишній топменеджер Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеді та експерт Інституту міжнародних відносин і безпеки Німеччини Яніс Клюге зазначають, що ефективність економічного тиску на Росію зростає.

На цьому тлі доходи російського бюджету від нафти й газу продовжують скорочуватися. У січні вони становили 393,3 млрд рублів — удвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, що стало найнижчим показником з літа 2020 року.



Раніше пов’язаний із кремлем Центр макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування заявив, що в Росії вже зафіксовано банківський кризис за формальними ознаками та існує ризик масового відтоку депозитів, який поки що стримується прихованим характером проблем.



