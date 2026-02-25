Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров после Революции Достоинства покинул страну и уехал в Россию. Политик заметно состарился, однако и дальше появляется на телевидении и распространяет российскую пропаганду, получая за это кремлевские "подачки".

Николай Азаров (фото из открытых источников)

О том, как сейчас выглядит Николай Азаров и что известно о его жизни, пишет Телеграф.

Николай Азаров дважды возглавлял Кабинет Министров – в период с 2010 по 2014 год – и запомнился украинцам не только пророссийской позицией, но и слабым владением государственным языком. Его публичные выступления с многочисленными ошибками и характерным произношением часто становились предметом насмешек, а так называемая "азировка" превратилась в отдельный мем.

Во время событий Революция Достоинства в 2014 году Азаров оставил Украину вслед за Виктором Януковичем и поселился в России, где стал одним из ключевых спикеров кремлевской пропаганды.

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения экспремьер вновь появился в российском эфире с резонансными заявлениями о том, что Киев якобы может применить ядерное оружие, если оно окажется в его распоряжении.

На свежем видео 78-летний Николай Азаров выглядит значительно состарившимся. По информации журналистов проекта Explainer, он живет за счет "подачек" Кремля: в частности, получил от Владимир Путин особняк и 50 соток земли в элитном подмосковном поселке Петрово-Дали.

Также сообщается, что бывший премьер получает "зарплату" в размере 50 тысяч рублей от Донецкого горного института. В то же время, его фактическая работа в вузе вызывает сомнения, ведь упоминания о нем на официальном сайте отсутствуют, и маловероятно, что он регулярно ездит из Подмосковья в Донецк.

Журналисты также установили, что в 2018 году Азаров за распространение кремлевских нарративов получил более миллиона рублей от телеканала "Россия".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дефолт в Украине произошел, и это уже даже не скрывается, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр, и сбежавший в Россию после Революции Достоинства соратник Януковича Николай Азаров.

После выступления Януковича, российская пропаганда достала и из закоулков еще одного предателя-беглеца Николая Азарова, который заявил, что якобы дефолт в Украине уже произошел, Азаров подчеркнул, что "это никто не скрывает".