Сильно здав і живе за рахунок Кремля: як зараз виглядає втікач Азаров (ФОТО)

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров після Революції Гідності залишив країну та виїхав до Росії. Політик помітно постарів, однак і надалі з’являється на телебаченні та поширює російську пропаганду, отримуючи за це кремлівські "подачки".

Микола Азаров (фото з відкритих джерел)

Про те, який нині вигляд має Микола Азаров і що відомо про його життя, пише Телеграф.

Микола Азаров двічі очолював Кабінет Міністрів — у період із 2010 по 2014 рік — і запам’ятався українцям не лише проросійською позицією, а й слабким володінням державною мовою. Його публічні виступи з численними помилками та характерною вимовою часто ставали предметом глузувань, а так звана "азіровка" перетворилася на окремий мем.

Під час подій Революція Гідності у 2014 році Азаров залишив Україну слідом за Віктор Янукович і оселився в Росії, де став одним із ключових спікерів кремлівської пропаганди.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення експрем’єр знову з’явився в російському ефірі з резонансними заявами про те, що Київ нібито може застосувати ядерну зброю, якщо вона опиниться у його розпорядженні.

На свіжому відео 78-річний Микола Азаров виглядає значно постарілим. За інформацією журналістів проєкту Explainer, він живе за рахунок "подачок" Кремля: зокрема, отримав від Володимир Путін особняк і 50 соток землі в елітному підмосковному селищі Петрово-Далі.

Також повідомляється, що колишній прем’єр отримує "зарплату" у розмірі 50 тисяч рублів від Донецького гірничого інституту. Водночас його фактична робота у виші викликає сумніви, адже згадки про нього на офіційному сайті відсутні, і малоймовірно, що він регулярно їздить із Підмосков’я до Донецька.

Журналісти також встановили, що у 2018 році Азаров за поширення кремлівських наративів отримав понад мільйон рублів від телеканалу "Росія".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що дефолт в Україні стався, і це вже навіть не приховується, заявив в інтерв'ю ТАСС колишній прем'єр-міністр, та соратник Януковича, яки втік до Росії після Революції Гідності, Микола Азаров.

Після виступу Януковича, російська пропаганда дістала і з закутків ще одного зрадника-втікача Миколу Азарова, який заявив, що нібито дефолт в Україні вже стався, Азаров підкреслив, що "це ніхто не приховує".