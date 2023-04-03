Сильное землетрясение в России: граждане РФ выбегали из зданий и кричали

В ночь на 3 апреля на российском полуострове Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 балла. Подземные толчки были настолько сильными, что повредили стены построек, а товары падали с полок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Сейсмическая активность. Фото из открытых источников

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 100 км, а эпицентр находился в 28 км к юго-западу от города Петропавловск-Камчатский, столицы Камчатского края, где проживает более 180 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Силу землетрясения оценили в 6,5 балла, а основной толчок произошел в 15:06 по местному времени. В Украине это было шесть часов утра. Землетрясение вызвало панику среди местных жителей. Российские СМИ сообщают, что стены отдельных построек дрожали, а люди в панике и с криками выбегали из зданий. Пока российские службы не сообщают о погибших или значительных повреждениях инфраструктуры.

Это второе сильное землетрясение в этом районе за месяц. Первый состоялся на юге Камчатки 8 марта 2023 г. и его сила была 6,1 балла. Поэтому нельзя исключать, что землетрясение в России – это только первые признаки будущих катаклизмов. Еще в марте голландский сейсмолог Франк Хугербетс, предсказавший катаклизм в Турции, предупредил о возможных катастрофических землетрясениях на территории России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в марте произошло мощное землетрясение: его ощутили 285 млн человек.

Также "Комментарии" сообщал о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества.