logo

BTC/USD

28295.86

ETH/USD

1805.32

LTC/USD

92.50

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Сильное землетрясение в России: граждане РФ выбегали из зданий и кричали
commentss НОВОСТИ Все новости

Сильное землетрясение в России: граждане РФ выбегали из зданий и кричали

На востоке Российской Федерации произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 балла. О погибших и пострадавших не сообщается.

сегодня, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В ночь на 3 апреля на российском полуострове Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 балла. Подземные толчки были настолько сильными, что повредили стены построек, а товары падали с полок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сильное землетрясение в России: граждане РФ выбегали из зданий и кричали

Сейсмическая активность. Фото из открытых источников

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 100 км, а эпицентр находился в 28 км к юго-западу от города Петропавловск-Камчатский, столицы Камчатского края, где проживает более 180 тыс. человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Силу землетрясения оценили в 6,5 балла, а основной толчок произошел в 15:06 по местному времени. В Украине это было шесть часов утра. Землетрясение вызвало панику среди местных жителей. Российские СМИ сообщают, что стены отдельных построек дрожали, а люди в панике и с криками выбегали из зданий. Пока российские службы не сообщают о погибших или значительных повреждениях инфраструктуры.

Это второе сильное землетрясение в этом районе за месяц. Первый состоялся на юге Камчатки 8 марта 2023 г. и его сила была 6,1 балла. Поэтому нельзя исключать, что землетрясение в России – это только первые признаки будущих катаклизмов. Еще в марте голландский сейсмолог Франк Хугербетс, предсказавший катаклизм в Турции, предупредил о возможных катастрофических землетрясениях на территории России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в марте произошло мощное землетрясение: его ощутили 285 млн человек.

Также "Комментарии" сообщал о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=1245331
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!