Сильные взрывы и зарево: какой важный объект в очередной раз поражен в РФ

В ночь на 29 ноября в Краснодарском крае России беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, на объекте возник пожар.

Удар по Афипскому НПЗ. Фото: из открытых источников

По свидетельствам местных жителей, в районе предприятия раздавалось не менее 10 взрывов. На одном из обнародованных в сети видео зафиксировано сильное возгорание на территории завода.

Российские власти пока ситуацию не комментировали.

Стоит отметить, Афипский НПЗ специализируется на переработке нефти (мощность – 6,25 млн тонн в год), производя бензин и дизельное топливо. Предприятие задействовано в обеспечении топливом российской оккупационной армии.

