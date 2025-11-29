logo

Сильные взрывы и зарево: какой важный объект в очередной раз поражен в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сильные взрывы и зарево: какой важный объект в очередной раз поражен в РФ

Беспилотники в очередной раз поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае России

29 ноября 2025, 08:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 29 ноября в Краснодарском крае России беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, на объекте возник пожар.

Сильные взрывы и зарево: какой важный объект в очередной раз поражен в РФ

Удар по Афипскому НПЗ. Фото: из открытых источников

По свидетельствам местных жителей, в районе предприятия раздавалось не менее 10 взрывов. На одном из обнародованных в сети видео зафиксировано сильное возгорание на территории завода.

Российские власти пока ситуацию не комментировали.

Стоит отметить, Афипский НПЗ специализируется на переработке нефти (мощность – 6,25 млн тонн в год), производя бензин и дизельное топливо. Предприятие задействовано в обеспечении топливом российской оккупационной армии.

Стоит отметить, Афипский НПЗ специализируется на переработке нефти (мощность – 6,25 млн тонн в год), производя бензин и дизельное топливо. Предприятие задействовано в обеспечении топливом российской оккупационной армии.

Также издание "Комментарии" сообщало – и дня не проходит, чтобы в России что-то не взрывалось и не загоралось. СБУ, ГУР и другие спецслужбы работают над тем, чтобы подорвать возможность РФ продолжать войну? Благодаря какому оружию у России знатно "пылает"? Какие важные объекты в тылу РФ наиболее уязвимы перед атаками украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – атаки ВСУ по российским НПЗ на прошлой неделе оказались настолько эффективными, что затронули уже несколько стран, а не только саму РФ. В начале октября появились первые упоминания о очередях за горючим в Монголии. Учитывая специфику плотности населения этой страны, дефицит горючего для Монголии – это болезненно. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.




