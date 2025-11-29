Сильні вибухи та заграва: який важливий об'єкт вкотре уражений у РФ

У ніч проти 29 листопада в Краснодарському краї Росії безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод, на об'єкті виникла пожежа.

Удар по Афіпському НПЗ. Фото: із відкритих джерел

За свідченнями місцевих жителів, у районі підприємства лунало щонайменше 10 вибухів. На одному із оприлюднених у мережі відео зафіксовано сильне загоряння на території заводу.

Російська влада поки що ситуацію не коментувала.

Варто зазначити, Афіпський НПЗ спеціалізується на переробці нафти (потужність – 6,25 млн. тонн на рік), виробляючи бензин та дизельне паливо. Підприємство задіяне у забезпеченні паливом російської окупаційної армії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві пабліки написали про пожежу на Саратівському НПЗ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – і дня не минає, щоби в Росії щось не вибухало і не загорялося. СБУ, ГУР та інші спецслужби працюють над тим, щоб підірвати можливість РФ продовжувати війну? Завдяки якій зброї у Росії знатно "палає"? Які важливі об'єкти в тилу РФ є найбільш вразливими перед атаками українських дронів? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали – атаки ЗСУ з російських НПЗ минулого тижня виявилися настільки ефективними, що торкнулися вже кількох країн, а не лише самої РФ. На початку жовтня з'явилися перші згадки про черги за пальним у Монголії. З огляду на специфіку густоти населення цієї країни, дефіцит пального для Монголії – це болісно. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.



