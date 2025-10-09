Сильные взрывы и зарево в России: куда ударили беспилотники

В ночь на 9 октября неопознанные беспилотники атаковали "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котово Волгоградской области РФ. В результате атаки на территории предприятия возникли пожары. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Губернатор отметил, что в Котовском районе в результате "падения обломков сбитых БпЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса".

Несмотря на то, что местные власти больше не озвучили подробностей местные паблики и очевидцы сообщали, что целью атаки стал "ЛУКОЙЛ-КГПЗ".

Спутниковые снимки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) подтверждают пожар на территории предприятия.

Стоит отметить, Коробковский газоперерабатывающий завод" является крупнейшим предприятием по переработке природного газа в Южном федеральном округе России. Его производственная мощность составляет 450 миллионов кубометров газового сырья в год. Значительная часть продукции предприятия, в частности сжиженные газы и стабильный бензин, предназначена для экспорта.

В ночь на 18 сентября дроны атаковали предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде, местные жители сообщали о более чем десятке взрывов.

