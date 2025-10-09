Сильні вибухи та заграва в Росії: куди вдарили безпілотники

У ніч на 9 жовтня невідомі безпілотники атакували "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" у місті Котове Волгоградської області РФ. Внаслідок атаки на території підприємства виникли пожежі. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Губернатор зазначив, що у Котовському районі внаслідок "падіння уламків збитих БПЛА сталося спалах на об'єктах паливно-енергетичного комплексу".

Незважаючи на те, що місцева влада більше не озвучила подробиць, місцеві паблики і очевидці повідомляли, що метою атаки став "ЛУКОЙЛ-КДПЗ".

Супутникові знімки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) підтверджують пожежу на території підприємства.

Варто зазначити, Коробківський газопереробний завод є найбільшим підприємством з переробки природного газу в Південному федеральному окрузі Росії. Його виробнича потужність становить 450 мільйонів кубометрів газової сировини на рік. Значна частина продукції підприємства, зокрема зріджені гази і стабільний бензин, призначена для експорту.

У ніч на 18 вересня дрони атакували підприємство "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у російському Волгограді, місцеві жителі повідомляли про більш ніж десяток вибухів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тоді як більшість людей вважають, що крилаті ракети FP-5 "Фламінго" лише проходять випробування, насправді Україна вже активно використовує це озброєння. Насамперед для ударів по енергетичних об'єктах Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist.



