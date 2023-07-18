Симоньян призывает Путина атаковать Лондон: абсурдная причина

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло несколько взрывов. По версии Кремля, украинские силы атаковали беспилотниками, однако официально Украина не признает атаки на мост. Путин заявил, что это "террористический акт" и сообщил об ответе России. Тем временем кремлевская пропаганда выдвигает свои абсурдные тезисы относительно взрывов. Маргарита Симоньян заявляет, что за атаками могут стоять британские агенты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российской пропагандистки.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

После взрывов на Крымском мосту российские государственные деятели и пропагандисты начали обвинять Украину. К этим нарративам присоединилась российская пропагандистка Маргарита Симоньян, заподозрившая в атаках британские спецслужбы. Поэтому россиянка в ответ призывает атаковать Тауэрский мост в Лондоне.

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"Если правда, что атаку на Крымский мост совершили с помощью британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По-моему, так целиком", — пишет Симоньян.

Пропагандистка заявила, что дроны – это оружие, поэтому эту технику нужно приравнять к вооружению с точки зрения распространения и продажи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что наказанием для украинских "террористов" из-за инцидента с Крымским мостом должны стать атаки по гражданским домам. По словам российского политика, нужно прибегнуть именно к таким "негуманным методам" против украинцев.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на взрывы на Крымском мосту и заявили, что знают, кто стоит за этими атаками.