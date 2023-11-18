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Симоньян выдала свою версию, когда Путин пойдет "на прекращение" огня

Пропагандистка заявила, что на планы Путина не повлияет даже смена главы Белого дома

сегодня, 15:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что российский диктатор не будет обращать на то, что происходит в мире, никакое давление на Россию не может заставить диктатора пойти на прекращение огня в Украине. Даже избрание новым президентом США в 2024 году Дональда Трампа не может стать причиной того, что война в Украине в один момент прекратится. Пока Владимир Путин не достигнет всех своих целей в войне, огонь будет продолжаться, заявила Симоньян на росТВ.

Симоньян выдала свою версию, когда Путин пойдет "на прекращение" огня

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

"Путин не заинтересован в уступках не потому, что придет Трамп, или Вася Пупкин, или Роман Бабаян станет президентом США... Это вообще не имеет к этому никакого отношения! Путин не пойдет ни на какие уступки вообще!", — высказалась Симоньян.


При этом пропагандистка добавила, хозяин Кремля может рассмотреть вопрос "прекращения огня" только тогда, когда Россия обеспечит безопасность границ, а где заканчиваются эти границы Россия решит сама.

"Точка! А, кто в этот момент будет в Белом доме, даже если это будет одноногий тайский гей-трансгендер, нам совершенно все равно", — подчеркнула пропагандистка.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг него с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

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