"Системный ответ": Песков прокомментировал атаки на Санкт-Петербург

Официальная Москва прокомментировала последние воздушные инциденты на северо-западе своей страны. На фоне сообщений об ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спикер Кремля Дмитрий Песков обратился к предварительным дипломатическим угрозам.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского диктатора призвал вспомнить позицию своего дипломатического ведомства по атакам на российскую территорию.

"Ответ России на подобное носит системный характер", — заметил Песков, повторяя недавние тезисы министерства иностранных дел РФ.

Кроме того, представитель Кремля попытался найти очередное оправдание для продолжения агрессивных действий против Украины. Он в очередной раз озвучил пропагандистский тезис о том, что военные действия якобы должны оградить Россию от прилетов.

"СВО продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было", — цинично заверил Песков, несмотря на то, что развязанная Кремлем война перенесла боевые действия на российскую территорию.

Также пресс-секретарь президента РФ поделился планами по будущему участию Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, выступление диктатора будет комплексным, хотя приоритеты уже определены.

"Главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, — резюмировал представитель Кремля, очерчивая структуру будущей речи, — но и политические темы будут подняты".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера кафиры массированно обстреляли город Днепр, а также столицу. В Киеве погибли 7 человек, а в многоэтажке Днепра – 16 жертв удара России, также более 160 человек в двух городах получили ранения.