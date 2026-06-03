«Системна відповідь»: Пєсков прокоментував атаки на Санкт-Петербург

Офіційна Москва прокоментувала останні повітряні інциденти на північному заході своєї країни. На тлі повідомлень про удари по об'єктах у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області речник Кремля Дмитро Пєсков звернувся до попередніх дипломатичних погроз.

Дмитро Пєсков

Прессекретар російського диктатора закликав згадати позицію свого дипломатичного відомства щодо атак на російську територію.

"Відповідь Росії на подібне носить системний характер", — зауважив Пєсков, повторюючи нещодавні тези міністерства закордонних справ РФ.

Окрім цього, представник Кремля спробував знайти чергове виправдання для продовження агресивних дій проти України. Він вкотре озвучив пропагандистську тезу про те, що воєнні дії нібито мають убезпечити саму Росію від прильотів.

"СВО триває саме для того, щоб ударів по регіонах Росії не було", — цинічно запевнив Пєсков, попри те, що саме розв'язана Кремлем війна перенесла бойові дії на російську територію.

Також прес-секретар президента РФ поділився планами щодо майбутньої участі Володимира Путіна у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. За його словами, виступ диктатора буде комплексним, хоча пріоритети вже визначені.

"Головна частина виступу Путіна на ПМЕФ буде присвячена економічним питанням, — резюмував речник Кремля, окреслюючи структуру майбутньої промови, — але і політичні теми будуть порушені".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти масовано обстріляли місто Дніпро, а також столицю. У Києві загинуло 7 людей, а у багатоповерхівці Дніпра – 16 жертв удару Росії, також понад 160 людей у двох містах отримали поранення.