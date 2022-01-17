Ситуация критическая: в Кремле не могут больше терпеть «вторжения» НАТО в Украину

Теория о том, что Россия воспринимает нынешнюю территорию Украины, как территорию стран НАТО, нашла подтверждение в заявлении пресс-секретаря президента РФ Путина Дмитрий Пескова, который объяснил сосредоточение войск России у украинской границы тем, что Москва не может спокойно наблюдать, как к ее границам приближается Североатлантический альянс. Как информирует издание "Комментарии", слова Пескова передает "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер российского президента отметил, Кремль видит, как НАТО уже находится на территории Украины, здесь активно размещается военная инфраструктура Альянса, в страну постоянно прибывают западные военные инструкторы, на складах увеличивается количество наступательного и оборонительного вооружения. Дмитрий Песков отметил, такие действия НАТО подвели отношения Альянса и РФ к "красной черте" и Москва больше не намерена занимать позицию стороннего наблюдателя в этом процессе.

Песков пояснил, именно из-за вторжения НАТО в Украину президенту России пришлось предложить Западу предоставить правовые гарантии безопасности в Европе, потому что приближение НАТО к российской границе в самой России воспринимают как реальную угрозу.

Концентрацию российских войск у украинской границы представитель Кремля назвал "мерами предосторожности и реакцией на напряжение в регионе". Также Дмитрий Песков уточнил, что такие действия Москвы не нужно воспринимать, как открытую угрозу. Но в то же время пресс-секретарь Путина уточнил, что в случае продолжения расширения НАТО на восток Кремль вынужден будет оперативно отреагировать и принять контрмеры. Что именно будут составлять такие контрмеры Песков не пояснил.

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