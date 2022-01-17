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Ситуация критическая: в Кремле не могут больше терпеть «вторжения» НАТО в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва больше не может мириться с вторжением НАТО в Украину и считает необходимым оставить свои войска у ее границы

сегодня, 07:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Теория о том, что Россия воспринимает нынешнюю территорию Украины, как территорию стран НАТО, нашла подтверждение в заявлении пресс-секретаря президента РФ Путина Дмитрий Пескова, который объяснил сосредоточение войск России у украинской границы тем, что Москва не может спокойно наблюдать, как к ее границам приближается Североатлантический альянс. Как информирует издание "Комментарии", слова Пескова передает "РИА Новости".

Ситуация критическая: в Кремле не могут больше терпеть «вторжения» НАТО в Украину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер российского президента отметил, Кремль видит, как НАТО уже находится на территории Украины, здесь активно размещается военная инфраструктура Альянса, в страну постоянно прибывают западные военные инструкторы, на складах увеличивается количество наступательного и оборонительного вооружения. Дмитрий Песков отметил, такие действия НАТО подвели отношения Альянса и РФ к "красной черте" и Москва больше не намерена занимать позицию стороннего наблюдателя в этом процессе.

Песков пояснил, именно из-за вторжения НАТО в Украину президенту России пришлось предложить Западу предоставить правовые гарантии безопасности в Европе, потому что приближение НАТО к российской границе в самой России воспринимают как реальную угрозу.

Концентрацию российских войск у украинской границы представитель Кремля назвал "мерами предосторожности и реакцией на напряжение в регионе". Также Дмитрий Песков уточнил, что такие действия Москвы не нужно воспринимать, как открытую угрозу. Но в то же время пресс-секретарь Путина уточнил, что в случае продолжения расширения НАТО на восток Кремль вынужден будет оперативно отреагировать и принять контрмеры. Что именно будут составлять такие контрмеры Песков не пояснил.

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Источник: https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html
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