Ситуация станет еще хуже. Россиян призвали немедленно покинуть Оренбург

В России из-за чрезвычайно большого или аномального весеннего паводка произошло подтопление более 10 400 домов в 39 регионах, и ситуация продолжает ухудшаться. Министерство по чрезвычайным ситуациям страны-агрессора России заявляет, что такого рода наводнения на Урале и в Поволжье раньше не происходили.

Паводок в России

По данным российских СМИ, наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало плотину на реке Урал. На сегодняшний день в этом регионе подтоплено около 3900 домов, а около 6100 человек эвакуированы в безопасные места.

Кроме того, в Орске река Елшанка также вышла из берегов, что привело к подтоплению соседнего города Новотроицкого. Там вода также перелилась через дамбу, идет эвакуация. Власти Орска также заявили об эвакуации жителей близлежащего поселка Лесоторгово перед появлением "критической ситуации".

Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что волна паводка по реке Урал движется от Орска в направлении Оренбурга. Сегодня началось затапливание пригорода Оренбурга, где уже подтоплено более полутора тысяч домов. По всей Оренбургской области затоплено более 10 тысяч домов.

Мэр Оренбурга заявил, что ситуация "будет только ухудшаться" в ближайшие 2 дня и призвал людей, находящихся в зоне подтопления, "выезжать прямо сейчас".

В связи с разрушением дамбы и наводнением в Оренбургской области 6 апреля был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ожидается, что пик наводнения наступит 10 апреля, а нормализация ситуации с наводнениями будет возможна не раньше 25 апреля.

Кроме того, наводнения также нанесли ущерб соседнему Казахстану, где президент Касим-Жомарт Токаев назвал их величайшей стихийной бедой за последние 80 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в российском Орске прорвало дамбу , что привело к существенным затоплениям территорий.