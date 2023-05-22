Ситуация в Белгородской области: в Кремле рассказали, что "доложили Путину"

Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области. По его словам, "российские силы выдавливают диверсантов". Об этом пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Песков традиционно пытался сказать, что все под контролем. По его словам, "Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области". А еще – у "оккупационной армии РФ есть достаточно сил, что выдавить российских добровольцев с территории России".

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Кроме того, спикер Путина пожаловался, что "целью операции является отведение внимания от того, что Украина якобы потеряла город Бахмут Донецкой области".

Известно, что 22 мая 2023 легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" вошли на территорию Белгородской области РФ. Россияне обратились к своим соотечественникам с призывами к свержению кремлевского режима ради "будущего России". Они заявляют об освобождении некоторых населенных пунктов на российской территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов обратился к российским военным, пригрозив, что будет еще хуже. Российские военные могут прекратить участие в захватнической войне против Украины и без каких-либо последствий сдаться в плен ВСУ, где они будут содержаться в нормальных условиях под наблюдением Международного комитета Красного Креста с трехразовым питанием, возможностью иметь телефонную связь с близкими и получать посылки от них. Поскольку многие российские захватчики оказываются в плену и рассказывают, что отправились на войну, чтобы заработать деньги, Кирилл Буданов отметил, что, находясь в плену, россияне получат боевые выплаты от РФ, поскольку они будут считаться попавшими во время боя. . При этом, находясь в плену, оккупанты будут иметь возможность вернуться в РФ по программе обмена, или остаться навсегда в Украине или другой стране Европейского Союза.