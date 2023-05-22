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Ситуация в Белгородской области: в Кремле рассказали, что "доложили Путину"

В Кремле заявили, что "паники нет"

сегодня, 16:38
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Автор:

Лиля Воробьева

Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области. По его словам, "российские силы выдавливают диверсантов". Об этом пишут российские СМИ.

Ситуация в Белгородской области: в Кремле рассказали, что "доложили Путину"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Песков традиционно пытался сказать, что все под контролем. По его словам, "Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области". А еще – у "оккупационной армии РФ есть достаточно сил, что выдавить российских добровольцев с территории России".


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Кроме того, спикер Путина пожаловался, что "целью операции является отведение внимания от того, что Украина якобы потеряла город Бахмут Донецкой области".

Известно, что 22 мая 2023 легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" вошли на территорию Белгородской области РФ. Россияне обратились к своим соотечественникам с призывами к свержению кремлевского режима ради "будущего России". Они заявляют об освобождении некоторых населенных пунктов на российской территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов обратился к российским военным, пригрозив, что будет еще хуже. Российские военные могут прекратить участие в захватнической войне против Украины и без каких-либо последствий сдаться в плен ВСУ, где они будут содержаться в нормальных условиях под наблюдением Международного комитета Красного Креста с трехразовым питанием, возможностью иметь телефонную связь с близкими и получать посылки от них. Поскольку многие российские захватчики оказываются в плену и рассказывают, что отправились на войну, чтобы заработать деньги, Кирилл Буданов отметил, что, находясь в плену, россияне получат боевые выплаты от РФ, поскольку они будут считаться попавшими во время боя. . При этом, находясь в плену, оккупанты будут иметь возможность вернуться в РФ по программе обмена, или остаться навсегда в Украине или другой стране Европейского Союза.



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Источник: https://t.me/rian_ru/203401
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