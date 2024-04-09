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Ситуация в РФ, как и в последние годы существования Союза. Там тоже что-то топило, падало и ломалось

Сейчас ситуация в стране-агрессоре России такова, что была перед распадом Советского Союза, об этом в Фейсбуке написал экономист Валерий Пекарь. По его словам, у россиян формируется нехватка безопасности и стабильности

сегодня, 14:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Валерий Пекарь, в последние годы существования Советского Союза постоянно что-то взрывалось, горело, топилось, падало и ломалось. Тогда, по его словам, говорили, что это карма. Впрочем, как подчеркивает эксперт, это была не карма, а следствие несоответствия системы управления тем вызовам, с которыми она сталкивается.

Ситуация в РФ, как и в последние годы существования Союза. Там тоже что-то топило, падало и ломалось

Паводок в России

"Сейчас в России тоже самое. Будет больше"
, – подчеркнул Пекарь.

По его словам, это хорошо, потому что формирует у людей ощущение нехватки безопасности и стабильности, из чего наконец произойдет раскол элит.

"Но есть одна проблема, которая мне мозолит. Беда в том, что у нас та самая беда с системой управления"
, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация в Орске изменила общественный договор в России, теперь власти из-за своего бессилия не могут предложить своему населению ничего на место того, что ей позволяют безнаказанно воровать и решать свои интересы. В частности, жители затопленных регионов отказываются от эвакуации, поскольку боятся мародерства, а российские власти не способны обеспечить безопасность. Кроме того, людям предлагают самим сформировать месячный запас воды. И это возмущает простых россиян.

То есть, считают эксперты, к российским властям прилетают первые "черные лебеди", хотя пока мелкие, однако их со временем будет больше. При этом, по их мнению, Украина должна использовать все эти ситуации с несправедливостью в информационной борьбе со страной-агрессором.

Кстати, стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не намерен посетить затопленные территории России, хотя люди умоляют его о помощи. Однако всем тем, кто планирует выйти на протесты, прокуратура угрожает арестами.




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Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid0t7BzMgPyDT6VyoEyhU6oQT7AfyWaBMqckTZh8dBB5P9n3whUTionVi2DkcV8QJytl
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